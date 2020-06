Se Venezia, al momento della ripartenza, è stata decisamente poco reattiva, a Mestre le cose vanno decisamente meglio. In piazza Ferretto e dintorni circola un moderato ottimismo, grazie ai mestrini che sono tornati di colpo in strada dopo i mesi della pandemia. A far festa sono soprattutto i bar, seguiti dalle pizzerie, mentre meno entusiasmante è ancora il bilancio dei ristoranti e quello del commercio che continua a faticare.

«Il plateatico è sempre affollatissimo» ammettono dalla premiatissima gelateria Chocolat, anche se pure certe zone di Mestre soffrono ancora per l'assenza dei turisti che pernottavano in terraferma, e che garantivano una percentuale tra il 20 e il 30 per cento del totale degli incassi. Ma per Mestre la ripresa c'è, con i bar che hanno approfittato dell'ampliamento concesso dal Comune per gli spazi esterni: «La gente ha voglia di stare fuori, speriamo che prolunghino i permessi per tutta l'estate» dicono dai locali. Una ripartenza incoraggiante confermata anche dal Grand Central che ha riqualificato piazzale Olivotti in via Piave: «Pensavamo peggio. Per ora la ristorazione fatica a decollare, ma c'è molta voglia di stare assieme e all'aperto».

