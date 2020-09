IL MOVIMENTO

MESTRE Finito il giro dei candidati a sindaco (unico assente Luigi Brugnaro), in corso i duelli tra candidati al Consiglio comunale e leader di partito, Mestre Mia lancia anche la fase 3 della sua maratona elettorale. E invita chiunque tra i candidati al Consiglio comunale o di Municipalità, sia interessato, a presentarsi per chiedere la fiducia degli elettori con un messaggio di 3 minuti trasmesso dalla pagina Facebook del gruppo che conta oltre 11.600 iscritti. «È un ulteriore contributo che vogliamo dare alla diffusione dei progetti per il futuro di Mestre e della terraferma spiega il presidente dell'associazione, Andrea Sperandio Daremo la possibilità a 50 candidati, al Comune e alle Municipalità, di qualsiasi partita o lista, di avere a disposizione un proprio spazio per presentarsi agli elettori spiegando il proprio progetto politico o civico». Per rispettare la parità di genere, saranno ammessi 25 uomini e 25 donne alternati secondo il rispettivo ordine cronologico di adesione. Per fruire di questa finestra è necessario scrivere entro le ore 20 di domenica una email all'indirizzo amministrative 2020@mestremia.it indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, a che lista o partito si appartiene, specificando se si tratta o meno della prima esperienza. I messaggi, con l'appello al voto, andranno in onda in streaming venerdì 18, dalle 16 alle 19.30. Una vera e propria maratona elettorale, insomma, per mutuare un termine di mentaniana memoria, alla vigilia del silenzio elettorale e poi della chiamata alle urne: un modo in più, per i diretti interessati, per chiedere la preferenza sul proprio nome. (a.spe.)

