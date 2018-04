Mestre, la nuova frontiera dei cacciatori di alberghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TERRAFERMAMESTRE Quando il vaso si riempie l'acqua trabocca. Venezia è il vaso, Mestre è il piano allagato dall'acqua che esce dal bordo e precipita. Fino a un po' di anni fa erano i Comuni della fascia attorno a Venezia a prendersi la fetta più grossa dei turisti che non dormivano in centro storico, ma l'Amministrazione veneziana è intervenuta per far sì che i vantaggi, e non solo il peso, finissero nella sua terraferma: prima del 2010 ha introdotto le Ztl turistiche per i pullman facendo pagare poco a quelli che trasportano...