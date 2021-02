MESTRE

I licei Bruno e Franchetti di Mestre e il Benedetti-Tommaseo di Venezia sono le scuole più hanno sofferto in quest'anno di Covid. L'anno scorso, il 9 aprile, il virus si è portato via, a soli 59 anni, Davide Frisoli, che dirigeva i due istituti superiori. Una morte che ha travolto non solo insegnanti, personale scolastico e docenti, ma anche tanti amici e rappresentanti di associazioni cittadine con le quali Frisoli collaborava, mettendosi sempre a disposizione per eventi e iniziative culturali. Frisoli, mestrino doc, aveva due lauree, una in lettere ottenuta a Ca' Foscari e l'altra in psicologia, che aveva conseguito a Padova seguendo un'altra sua grande passione. Dopo tanti anni di insegnamento (alla Querini, alla Baseggio e a Marghera, al Gritti ma anche, da giovanissimo, al liceo Majorana a Mirano e a Portogruaro) era diventato preside. Per anni dirigente del più grosso istituto cittadino, quello di viale San Marco, era contemporaneamente reggente del liceo scientifico Giordano Bruno e del liceo classico Franchetti. Lo scorso anno aveva ottenuto la titolarità del Benedetti-Tommaseo di Venezia, ma aveva mantenuto la reggenza dei due licei mestrini.

Il 14 marzo, dopo un paio di giorni di febbriciattola, era entrato in ospedale con quella che sembrava una semplice febbre. Due giorni dopo la situazione era peggiorata ed era stato portato in terapia intensiva. Nonostante un iniziale miglioramento, una serie di complicazioni hanno aggravato le sue condizioni e Frisoli se ne è andato senza che moglie e figli potessero vederlo un'ultima volta.

Nei due licei mestrini, ancora profondamente colpiti dalla scomparsa di Frisoli, non è stato facile rientrare a scuola per gli esami di Stato. Tanto che più di qualcuno aveva chiesto, con una lettera, di poter mantenere la modalità a distanza. Ieri sarebbe stato il 60esimo compleanno di Frisoli e per tanti amici, anche sui social, è stata l'occasione per ricordarlo e rilanciare la proposta di intitolargli una scuola. A lanciarla un anno fa, con il supporto di tanti mestrini e molte associazioni, erano stati i consiglieri comunali Nicola Pellicani e Luca Battistella. «È un impegno solenne assunto dal Consiglio Comunale - ricordava ieri Pellicani - Lo scorso luglio è stata infatti approvata all'unanimità in Consiglio Comunale. Davide era molto conosciuto e apprezzato. Una persona di grande preparazione e competenza, un riferimento per studenti e insegnanti. Sono certo che il Consiglio Comunale, eletto lo scorso settembre, vorrà dar seguito a quest'impegno solenne».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA