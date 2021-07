Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MESTRE «Green pass? È più semplice farci chiudere e chiederci di prendere un'altra strada». L'entusiasmo con il quale, secondo alcune narrazioni, i titolari delle palestre avrebbero accolto la novità del patentino per vaccinati e tamponati (felici di poter diventare isole del fitness covid-free) non è nelle corde di Mattia Dimasi di Fit form, società che gestisce tre palestre tra le quali la New fitness formula di Mirano, la You&motion...