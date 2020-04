CHIESA LOCALE

BELLUNO In una Cattedrale vuota, ieri il vescovo della diocesi Belluno-Feltre ha celebrato la messa della domenica della Palme. E proprio sul vuoto dell'edificio sacro ha riflettuto monsignor Renato Marangoni. Sollecitato dalla seconda lettura, le lettera di San Paolo ai Filippesi, lì dove il testo diceva Cristo Gesù svuotò se stesso, il presule ha guardato la cattedrale: «La cattedrale è vuota di noi, tutti siamo coinvolti nello svuotarsi di Gesù che si svuota nell'affrontare la passione. E al grido di Cristo sulla croce che riportava il Vangelo di Matteo - dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? monsignor Marangoni ha assicurato: «Come Cristo sulla croce anche noi andiamo verso l'inaspettato. Ma Dio è fedele».

SACERDOTI E LAICI

Un'omelia breve, quella di ieri, come da tradizione per la domenica delle Palme, perché la celebrazione prevede, invece, la lettura di un testo del Vangelo molto lungo che racconta le ultime ore della vita di Cristo. Un vangelo alla cui lettura si sono alternati tutti i celebranti presenti: oltre a monsignor Marangoni, nella cattedrale vuota c'erano anche il vicario generale don Graziano Dalla Caneva, don Roberto De Nardin segretario del vescovo, don Alex Vascellari quale cerimoniere e il diacono e direttore della Caritas diocesana don Francesco D'Alfonso; fra i laici l'ex assessore Tiziana Martire che ha letto la prima e seconda lettura, Damiano Santomaso che ha svolto il ruolo di voce cantante e il sacrista della chiesa. Otto persone cui vanno aggiunti gli operatori di Telebelluno che ha trasmesso la messa come ormai accade dall'inizio della Quaresima: è quindi questa la sesta messa trasmessa in diretta. Un momento particolare è stato anche quello della preghiere preparate per l'occasione e che hanno ricordato tutte le persone ora costrette a rimanere a casa con l'auspicio che esse questo diventi un modo per riscoprire un modo di vivere la vita familiare; per i medici e gli infermieri; perché i gesti di solidarietà che stanno segnando questo momento, possano essere l'inizio di una nuova era di collaborazione e pace per il mondo che si è trovato unito a fronteggiare questa crisi; infine la preghiera perché «possiamo ritornare alle nostre consuete occupazioni».

SETTIMANA SANTA ON LINE

Una modalità, quella della diretta televisiva, che nel corso della Settimana Santa al via da oggi, il vescovo userà ancora. Ecco gli appuntamenti in streaming: martedì 7 aprile, il presule celebra la riconciliazione (ore 17); giovedì 9 aprile la Missa in coena Dominidalla Cattedrale sarà alle ore 20; Venerdì 10 aprile diretta per la celebrazione (ore 15); la sera del Sabato santo, 11 aprile, diretta alle 21 per la Veglia pasquale; domenica di Pasqua celebrazione del vescovo Marangoni dalla Cattedrale alle 10.

DIOCESI TECNOLOGICA

Ma l'uso delle nuove tecnologie si è diffuso in tutta la diocesi. Solo ieri abbiamo dato notizia dell'apertura della pagina facebook da parte della parrocchia di Longarone. Quella di Sedico carica sul proprio canale youtube dei brevi video di don Sandro Gabrieli e don Mirko Pozzobon; e altrettanto fa don Luca Martorel a Lentiai con messe, messaggi per i giovani e visite guidate al campanile della chiesa di santa Maria Assunta. Don Luigi Del Favero, parroco di Candide, sta registrando dei messaggi settimanali che poi invia ai propri parrocchiani e che sono stati pubblicati anche su facebook; altrettanto ha fatto don Vito De Vido, parroco di Canale d'Agordo; e con lui anche don Vito Parissenti, parrocchia di San Vito e Borca di Cadore.

