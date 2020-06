«Oggi c'erano 300 persone, la scorsa volta 250 mentre nelle celebrazioni feriali si superano i cento fedeli. Tanta partecipazione, con molta serenità e disciplina. In molti erano veramente desiderosi di partecipare collettivamente». Parole di monsignor Remigio Brusadin, guida della parrocchia di San Bernardo a Laghi di Cittadella, già parroco di quella dei Santi Prosdocimo e Donato del capoluogo. Con lui anche don Davide Dellai. Con la possibilità di ritornare in chiesa, dallo scorso lunedì, ecco la scelta di organizzare alcune celebrazioni all'aperto, in cimitero, tempo permettendo, per ovviare ai limiti dello spazio chiuso. Lunedì, mercoledì e venerdì alle 20 messe in cimitero o in chiesa, sabato in chiesa alle 19 e domenica alle 8 in cimitero o in chiesa e alle 10 e 18,30 in chiesa. La stessa scelta è stata compiuta anche nella frazione di Santa Croce Bigolina, che rientrà però nella diocesi di Vicenza. La parrocchia fa parte dell'unità pastorale di Fontaniva con il parroco don Andrea Mazzon e i collaboratori don Diego Carretta e don Diego Simioni. Le celebrazioni si svolgono in cimitero al sabato alle 18 e alla domenica alle 20. Se piove nella chiesetta, ma con posti molto ridotti. E in relazione alle celebrazioni a Cittadella, c'è una buona notizia. Da sabato scorso è stata riaperta la chiesa all'interno dell'ospedale di Cittadella che permette a molte persone, non solo degenti e personale sanitario, di accostarsi alle celebrazioni. A guidare la chiesa del nosocomio è don Giuseppe Campagnaro coadiuvato da don Roberto Calderaro. Per motivi di sicurezza sanitaria non era stato più possibile accedere alla chiesa. Per ora le messe si svolgono al sabato alle 19, alla domenica alle 8,15 ed alle 19.

Michelangelo Cecchetto

