Il Vescovo di Vittorio Veneto entra in uno dei luoghi simbolo della sofferenza del coronavirus, là dove il personale sanitario, da un mese, è in prima linea per salvare vite umane e dove, dallo scoppio della pandemia, oltre 200 persone sono state curate, mentre in 26 non ce l'hanno fatta a sconfiggere il Covid-19. Domenica monsignor Corrado Pizziolo, per la prima volta dalla riconversione in covid-hospital per l'Alta Marca del nosocomio di via Forlanini, celebrerà la messa nella cappella dell'ospedale di Vittorio Veneto. A porte chiuse, alla presenza dell'assistente religioso dell'ospedale don Matteo Conte e dei tecnici della Tenda TV che riprenderanno e trasmetteranno la celebrazione, alle 10.30 il Vescovo presiederà la messa. «Monsignor Pizziolo testimonia don Matteo ha pensato di venire a celebrare la messa nei luoghi in cui c'è la sofferenza». Una sofferenza di cui don Conte è stato testimone nell'ultimo mese, risiedendo stabilmente nell'ospedale e mettendosi a disposizione di chi ha bisogno di un conforto spirituale e umano. Parole per malati, medici, infermieri e per tutti coloro che lavorano in ospedale ne spenderà domenica anche monsignor Pizziolo, ormai abituato a raggiungere i fedeli della diocesi tramite internet, celebrando la messa il sabato sera, da quando la pandemia è iniziata, dal monastero di clausura di San Giacomo.

