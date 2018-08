Mesi di denunce e accuse all'associazione vicentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Roberto Costa, 69 anni, rodigino, giornalista e animatore del periodico online Biancoenero, registrato al Tribunale di Rovigo dal 1993, è uno strenuo difensore dei diritti delle minoranze e appassionato cultore della storia dell'ex ospedale psichiatrico. Ricevuto dal sindaco Bergamin con gli assessori Andrea Donzelli e Antonio Saccardin per una collaborazione relativa alla diffusione di notizie e informazioni dell'ex istituto, come si legge nel comunicato stampa di Palazzo Nodari, in cui viene definito «il più grande conoscitore ed esperto...