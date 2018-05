Meritocrazia, l'Italia è ultima in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA In testa i Paesi scandinavi, in mezzo il blocco dell'Europa centro-settentrionale, poi in coda gli altri con l'Italia all'ultimo posto. É il Meritometro, un un indicatore messo a punto da Paolo Balduzzi e Alessandro Rosina (Università cattolica) insieme a Giorgio Neglia (Forum della meritocrazia) pensato per misurare il livello di meritocrazia in base a vari parametri. La posizione negativa del nostro Paese nell'edizione 2018 - per il quarto anno consecutivo - deriva da valutazioni sfavorevoli su tutti i diversi pilastri, dalla...