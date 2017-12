«Meriem in Francia? Non è una kamikaze, pronti a riprenderla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA «Magari, magari, magari». Lo ripetono continuamente, interrotti dai sospiri, Redouane Rehaily e la moglie Khadija. Parlano con un filo di voce i genitori di Meriem, la ragazzina padovana partita all'improvviso nel 2015 a 19 anni da Arzergrande per diventare una foreign fighter dell'Isis.«Nostra figlia sarebbe ancora viva, in Francia? Magari. Di certo non farebbe male a nessuno. Ha sbagliato e si è fatta plagiare, ma non è una kamikaze» dicono il padre e la madre, di fronte ad una notizia che non trova conferme...