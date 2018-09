CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì torneranno in classe 23.585 studenti, dalle primarie (8.916) alle secondarie di primo (5.498) e di secondo grado (9.171). Un esercito di studenti che dovrà per prima cosa fare i conti con dei vuoti di organico dei docenti, visto che mancano oltre 200 cattedre che andranno assegnate con le supplenze. Dei circa 313 posti fissi disponibili in Polesin, appena infatti il 27 per cento è stato assegnato. Il conferimento degli incarichi è iniziato l'altro giorno a cura dell'Ufficio scolastico territoriale. Problemi anche sul fronte dei...