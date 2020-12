Tutte le scuole del Lido e Pellestrina, mercoledì, il giorno prima dell'inizio delle vacanze natalizie, rimarranno chiuse; limitatamente per quella giornata sarà attivata la didattica a distanza attraverso la piattaforma GSuite. Una misura come spiega il provvedimento firmato dalla dirigente Chiara Leone assunta tenuto conto dell'emergenza sanitaria e necessaria ad adempiere, il 23 dicembre, ad alcuni interventi straordinari nelle aule scolastiche, nonché per permettere la collocazione dei nuovi banchi arrivati per la media Vettor Pisani. Saranno coinvolti nella didattica a distanza circa 1350 alunni delle classi elementari e medie e anche della scuola dell'infanzia, distribuiti in sei plessi nelle due isole. Il provvedimento riguarda, per il momento, solo il Comprensivo Franca Ongaro e non le altre scuole del territorio comunale. La disposizione ribadisce anche che, per tutti i plessi, la frequenza in presenza ripartirà il 7 gennaio, al rientro dalle vacanze. Oltre ai docenti, impegnati a garantire la didattica a distanza, mercoledì anche il personale amministrativo in servizio osserverà il lavoro agile. L'indicazione della dirigente puntualizza che anche nelle giornate antecedenti al 23 non saranno consentiti festeggiamenti né l'introduzione di cibi o bevande dall'esterno eccetto il pasto domestico autorizzato.

Lorenzo Mayer

