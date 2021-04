Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOMIRANO - Prima prova di ritorno in piazza per il mercato di Mirano che ha incrociato la riapertura dei bar e dei pubblici esercizi. Ieri mattina è scattata la fase di sperimentazione che vede tutti i banchi del lunedì tornare al loro posto, in piazza Martiri. Un buon inizio, secondo il Comune e Confcommercio, che hanno monitorato una situazione comunque mitigata.Il maltempo, con freddo e pioggia, hanno contribuito a evitare gli...