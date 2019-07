Mercato, la rivoluzione d'autunno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOPORDENONE Sarà, nel suo piccolo, una rivoluzione d'ottobre. Ma forse si potrà assistere ai primi cambiamenti anche prima. Il Comune ha deciso: il mercato settimanale del mercoledì e del sabato cambierà radicalmente. L'assessorato al Commercio, infatti, ha pronta la tanto annunciata riforma delle categorie merceologiche e dell'aspetto esterno delle bancarelle. Si partirà in autunno, dopo la riorganizzazione parziale che già in estate sarà necessaria per far spazio ai cantieri. LA SVOLTASe ne parlava già la scorsa estate,...