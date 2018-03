Mercato del giovedì in attesa di verdetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODO DEL MERCATOROVIGO Il mercato del martedì e forse anche quello del giovedì presto cambieranno volto e posizione. In questi giorni il Comune di Rovigo è infatti in attesa del via libera da parte della Sovrintendenza di Verona al nuovo Piano mercatale che prevede una vera e propria rivoluzione per gli ambulanti della città.ASSESSORE DETERMINATOLa novità più importante che negli ultimi mesi ha fatto molto discutere e diviso la cittadinanza e la politica tra favorevoli e contrari è il trasloco del mercato del martedì in piazza Di...