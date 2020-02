SAN DONÀ Ascom Confcommercio San Donà-Jesolo critica la linea non unitaria dei Comuni sulla ripresa di mercati. Nella mattinata di domani, sabato, riprenderà infatti il mercato a km zero a San Donà tra corso Trentin e piazza Indipendenza, ancora sospeso invece a Jesolo. I sindaci, quindi, si muoverebbero in ordine sparso, con strascichi che stanno mettendo in difficoltà il comparto economico del territorio. «Le chiusure dei mercati sono assolutamente discriminanti per le piccole imprese attacca il direttore di Ascom Andrea Granzotto -. La Regione stessa ha comunicato che sono escluse dalle sospensione le attività dei mercati settimanali». Confcommercio invita i cittadini a riprendere a vivere la quotidianità. «Pur nel rispetto delle norme e delle ordinanze e assumendo tutti gli atteggiamenti comportamentali necessari, torniamo ad avere un atteggiamento positivo. Noi stiamo già pensando di riprendere con le attività formative dalla prossima settimana». L'associazione dei commercianti per le attività interrotte ribadisce quanto contenuto dall'ordinanza regionale: Sono escluse da tale sospensione tutte le attività economiche, ivi compresi pubblici esercizi. «E gli orari di apertura rimangono i medesimi: diffidiamo dai messaggi che girano su social e chat: sono notizie false». Dal canto suo il sindaco di San Donà Andrea Cereser condivide l'obiettivo di cercare di tornare alla normalità: «Lunedì scorso in una riunione tra sindaci abbiamo interpretato la circolare della Regione, recepita dal prefetto, secondo cui i mercati potevano riprendere - spiega Cereser -. Si cerca di tornare alla normalità senza abbassare la guardia, ossia continuando a rispettare le prescrizioni di igiene personale che sono state diffuse».

Davide De Bortoli

