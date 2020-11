I PROVVEDIMENTI

TREVISO Il mercato di Treviso si riduce; a Castelfranco invece non cambia niente; a Conegliano potrebbe fermarsi, mentre di sicuro a Montebelluna salta quello di mercoledì. È variegato il panorama delle decisioni prese dai sindaci trevigiani per rispettare quanto previsto dall'ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia. Decidere se autorizzare o meno l'arrivo delle bancarelle nei centri storici dipende da mille fattori e quindi ognuno ha preso la sua strada.

TREVISO

Oggi a Treviso ci sarà un mercato estremamente ridotto, riservato solo ai banchi alimentari e di generi di prima necessità. Dalla circa 200 bancarelle abituali si passa a una trentina. Questa la decisione presa ieri mattina dopo un incontro tra il vicesindaco Andrea De Checchi e la Confeserecenti. Il problema, che all'inizio pareva risolvibile e che poi si è rivelato insormontabile, è stato quello del numero di uomini necessari per i controlli tra agenti della polizia locale e volontari della Protezione Civile: quelli a disposizioni non sono risultati sufficienti e i commercianti non hanno potuto metterne altri a disposizione. L'unica via percorribile è stata quindi quella di ridurre l'afflusso di persone riducendo all'osso le bancarelle presenti. Si ritorna quindi alla situazione della primavera: ingresso contingentati da porta San Tomaso, uscita da Varco Manzoni e percorsi distinti per muoversi tra le bancarelle presenti. E sempre con la mascherina indossata: «Abbiamo condiviso la preoccupazione per l'attuale situazione sanitaria e la necessità di limitare ammassamenti di persone in aree ristrette - precisa il sindaco Mario Conte - per questi motivi, si è deciso di ridurre l'area mercatale con ingressi contingentati. L'ingresso del mercato di Piazzale Burchiellati sarà posizionato a Porta San Tomaso e presidiato dalla Protezione Civile. L'uscita, invece, sarà in corrispondenza di Varco Manzoni. Saranno garantiti i mercati del pesce dell'isola della Pescheria e di frutta e verdura in Piazza San Parisio, oltre al Farmer Market di Villaggio Gescal».

CANCELLATO

A Montebelluna invece è stato deciso di non fare il mercato di mercoledì: «Il mercato - spiega il vicesindaco Elzo Severin - si svolge in un sistema articolato di piazze tra loro intercomunicanti e con molteplici intersezioni con la viabilità pubblica. Purtroppo non è possibile organizzare un unico varco di accesso ed un unico varco di uscita, così come disposto dall'ordinanza regionale». Cancellato anche il mercato di Motta in programma oggi, ma l'amministrazione sta lavorando per salvare quello di martedì. Difficoltà anche a Oderzo: il farmer market previsto per oggi si farà, mentre resta in sospeso quello generale del mercoledì: «Abbiamo posto alcuni quesiti alla Regione - spiega il sindaco Maria Scardellato - nel frattempo ci stiamo confrontando con le associazioni per capire come organizzarci».

CONFERMATI

Nessun problema invece per Castelfranco: il mercato si svolge regolarmente. Il sindaco Stefano Marcon riproporrà la stessa organizzazione già vista in occasione del lockdown di primavera, quindi ingressi contingentati e controlli. Confermato anche il mercato di lunedì a Vittorio Veneto. E si farà anche il mercato di domani in programma a Crespano. E ieri pomeriggio le bancarelle si sono viste anche a Trevignano che, al di là delle nuove disposizioni, in tutti questi mesi ha sempre mantenuto in vigore ed invariate le misure organizzative come recinzioni e ingressi definiti. E anche a Cornuda e Volpago gli appuntamenti sono confermati come nei mesi scorsi, col controllo degli accessi.

R. T.

(Hanno collaborato: Laura Bon, Annalisa Fregonese, Gianandrea Rorato, Lucia Russo, Claudia Borsoi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA