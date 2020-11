COMMERCIO

BELLUNO Restano in forse Belluno e Auronzo. Per gli altri mercati della provincia il problema Covid è stato superato: controlli, organizzazione degli ingressi e delle uscite assicurano il proseguimento del tradizionale appuntamento in quasi tutta la provincia. Nel centro storico del capoluogo e ad Auronzo si vedrà, il piano per rispettare le normative imposte dal Governo è ancora allo studio e per quello di Piazza Piloni a Belluno potrebbe non arrivare una soluzione. Troppo ampio il piazzale, troppo complicata la gestione dei controlli. «Speriamo che questi due tasselli finali si risolvano commentava ieri l'addetto al settore di Ascom, Francesco De Toffol - , speriamo che questi ambulanti non siano gli unici in provincia a rimetterci e che possano riprendere a lavorare».

BELLUNO E AURONZO

Ieri, intanto, sono tornate le bancarelle del formaggio e della frutta e verdura tra piazza Duomo e piazza delle Erbe. E, sempre ieri, Ascom ha inviato al Comando di polizia locale di Belluno le ordinanze emesse dagli altri sindaci del territorio, perché possano fungere da traccia; ora si resta in attesa di capire se il sindaco Jacopo Massaro firmerà qualcosa nelle prossime ore. Dalle parole di ieri dell'assessore al turismo Yuki d'Emilia sembra ci siano buone possibilità che sabato le bancarelle tornino a Cavarzano e a Castion, intanto. Il centro storico è un nodo più arduo da risolvere. «Stiamo cercando di fare il possibile per dare una risposta entro questa settimana commenta -, ma di fatto non abbiamo ancora la soluzione. La questione di Piazza Piloni è davvero complessa, lo sono meno quelle di Cavarzano e di Castion. Stiamo facendo di tutto per poter riaprire». Belluno è, insieme ad Auronzo, l'unico Comune a non aver ancora deliberato la ripresa. Ad Auronzo il problema è di altro genere, non riguarda tanto la complessa organizzazione dell'area dei banchi quanto l'emergenza sanitaria. Il territorio amministrato dalla sindaca Tatiana Pais Becher, è stato duramente colpito dalla pandemia. Ma Ascom sta premendo perché il tran tran settimanale del mercato riprenda. L'appuntamento, ad Auronzo, sarebbe giovedì. «Non si tratta di molti banchi spiega De Toffol , ma sono importanti per assicurare un minimo di servizio alle persone. Inoltre in questo momento non direi che ci sia il rischio assembramenti, anzi. I mercati sono semi vuoti».

IN PROVINCIA

Si prenda ieri a Feltre, per esempio. I 130 banchi soliti non sono mancati all'appello, gli ambulanti erano ben felici di potersi ritrovare ancora in piazza, ma a mancare erano le persone. Scarso il via vai, non quello a cui la cittadina è abituata. Ieri funzionari del Comune e vigili hanno girato per controllare, ma non sembra si siano verificati problemi. Oggi i banchi ad Agordo ci saranno regolarmente, venerdì ci saranno ancora a Feltre e anche a Santa Giustina dove si sta lavorando per trovare volontari disponibili al servizio d'ordine. Tutto regolare anche a Cencenighe e a Cortina. Insomma, la gran parte non si sono mai fermati, le amministrazioni e la polizia locale hanno adottato le linee governative per assicurare i distanziamenti e, in generale, la sicurezza dei cittadini. L'ultima ordinanza del governatore Zaia ha messo in difficoltà gli enti locali, ma dopo un paio di giorni dall'emissione è arrivato il chiarimento a dire come i varchi di ingresso e di uscita possano essere più d'uno, purché controllati. A quel punto i Comuni si sono organizzati con i vigili, con i carabinieri in congedo e con i volontari di Protezione civile per la sorveglianza delle aree così da garantire il corretto accesso e il rispetto delle prassi di protezione individuale.

Alessia Trentin

