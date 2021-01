NUOVE POVERTÀ

MEOLO Il Covid ha messo in ginocchio un notevole numero di famiglie meolesi, costrette a rivolgersi ai servizi sociali del Comune per ottenere degli aiuti. Dall'inizio del lockdown, oltre 350 nuclei familiari sono stati sostenuti dagli operatori sociali comunali. In pratica, un migliaio di persone su una popolazione di neanche 6500 abitanti ha avuto bisogno di essere aiutata ad andare avanti. La pandemia ha infatti moltiplicato all'inverosimile le famiglie seguite dai servizi sociali rispetto agli anni precedenti. «Di queste 350 famiglie, 170 in isolamento o quarantena e circa 100 in isolamento fiduciario sono state sostenute con spese di alimentari e di farmaci sia dagli operatori che da me, e sono state regolarmente sentite ed assistite quasi tutti i giorni durante il periodo di isolamento» ha precisato l'assessore al sociale Daniela Peruffo in Consiglio comunale, relazionando sull'attività del settore di sua competenza.

Nel dettaglio, vi sono stati 136 nuclei familiari che hanno ottenuto il primo sostegno alimentare finanziato dallo Stato e 20 famiglie che hanno beneficiato del fondo proveniente dal conto corrente istituito dal Comune per sostenere le utenze domestiche. Ben 760 borse alimentari sono state consegnate ad un centinaio di famiglie da donazioni ottenute con il carrello solidale organizzato nei supermercati locali, che è tuttora in fase di raccolta settimanale. «Voglio ringraziare tutti i cittadini che si prestano a questo grande dono- ha sottolineato Peruffo - e i servizi sociali per il grande lavoro svolto in questo periodo». Tanti nuclei familiari sono stati seguiti per l'emergenza abitativa, per disturbi psichici, per la presenza di non autosufficienti, per l'assistenza domiciliare. Diverse famiglie sono ancora in attesa di ricevere degli aiuti per i quali hanno già presentato domanda: 38 famiglie per l'affitto, 49 per le bollette dell'acqua, 101 per un contributo per la riduzione dei costi delle bollette dell'elettricità e del gas. Nonostante la difficile situazione sanitaria, il punto prelievi a Meolo non è mai stato interrotto ed ha avuto una media di 28 utenti a settimana.

Emanuela Furlan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA