DIDATTICA

MEOLO La scuola primaria San Pio X di Meolo riapre lunedì 1. febbraio, dopo 10 giorni di chiusura a causa di un focolaio di Covid. Sarà una ripresa parziale delle lezioni, riservata soltanto a cinque delle 14 classi dell'istituto, forse qualcuna in più se i tamponi di controllo, in programma in questo fine settimana, verificheranno che altri bambini si sono negativizzati durante il periodo di isolamento. Attualmente, su 260 allievi, ci sono 19 alunni positivi al Covid degli iniziali 25, poiché 5 sono risultati negativi al successivo tampone molecolare ed uno ha superato la quarantena. «Lunedì si conclude lo screening di controllo per le classi che sono state le prime ad essere messe in isolamento e potranno tornare a scuola in sicurezza - dice il sindaco Pavan - Se uno di loro verrà trovato positivo, solo lui dovrà restare ancora in isolamento, poiché il resto della classe non ha avuto contatti con lui per 10 giorni». Dopo la sanificazione della scuola, avvenuta già giovedì della scorsa settimana, ieri mattina c'è stato un sopralluogo dell'Ulss 4 per verificare se tutte le disposizioni e le procedure previste per un ritorno nelle aule in sicurezza siano state rispettate, e l'esito dell'ispezione è stato positivo. Per maggiore cautela comunque, durante un incontro in municipio tra il sindaco Daniele Pavan, il dirigente scolastico Niccolò Firriolo, i referenti dell'Ulss 4 e i responsabili della ditta Cir food che fornisce i pasti ai bambini, è stato deciso di sospendere il servizio mensa per tutta la settimana prossima. «Vorremmo evitare che ci sia una numerosa affluenza di alunni nei due turni di mensa, com'è avvenuto finora - informa il sindaco Pavan - E' allo studio una modalità di distribuzione dei pasti in classe per i bambini di alcune sezioni, mentre altre continueranno a recarsi in mensa. Rivedremo il Piano mensa e contiamo di attuarlo da lunedì 8 febbraio». Sospesi nella prossima settimana anche i rientri pomeridiani, frequentati da 6 classi della Pio X. Tutti gli allievi termineranno le lezioni alle 13. A Meolo risultano attualmente 82 casi di positivi al Covid, compresi gli allievi della scuola primaria e 28 ospiti della casa di riposo I Tigli che sono ancora in isolamento, con sintomi lievi, nel nucleo Covid della struttura e che al primo tampone di controllo non sono risultati negativizzati. Non è stato quindi possibile somministrare loro la seconda dose di vaccino, a cui invece sono stati sottoposti questa settimana in 145 tra ospiti e personale della casa di riposo.

Emanuela Furlan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA