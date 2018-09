Menu ricco per la prima giornata della festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAUDINE Menu particolarmente ricco oggi per il debutto della kermesse. Alle 18 sarà inaugurata l'Area Ersa in via Mercatovecchio. Alle 19, si parte in piazza Matteotti con lo spettacolo On Fleek, a cura della Scuola di ballo Ceron di Udine, e a seguire alle 20 salirà su palco il Gruppo Folkloristico Holzhockar di Sappada. Alle 21.30 la sera si illumina di cinque concerti: spetta agli Ottoni del Conservatorio Tomadini di Udine, diretti dal maestro Lazzaroni, aprire le serate in piazza Libertà, con musiche che spazieranno dal...