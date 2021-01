Mentre, dopo un mese in cui non si è mai scesi al di sotto dei 400 nuovi contagi al giorno, ieri si è finalmente abbattuto questo muro calando a quota 354 (ma con qualche ricovero in più ed altri 12 decessi legati al Covid), l'attenzione è ora rivolta anche agli indicatori che potrebbero incidere sul futuro delle fasce - gialla, arancione o rossa - per l'immediato futuro. E, nell'analizzare la situazione a livello regionale, emerge che nel Veneziano la situazione è tutto sommato migliore. Mentre in Veneto si contano 180,9 attualmente positivi ogni 10mila residenti, nell'area metropolitana veneziana si è 159,2 contagiati. Restringendo ancora di più il cerchio e spostando il focus sull'area coperta dall'Ulss 3 Serenissima - quindi escludendo il Veneto orientale - l'incidenza dei positivi risultava ancora più bassa: 148 attualmente positivi ogni 10mila abitanti. Da inizio pandemia, cioè dal 22 febbraio 2020, per il Veneziano va ancora meglio (nonostante i dati salgano): con la media regionale fissata a 582 positivi totali ogni 10mila abitanti, la provincia è sotto con 524,3 casi.

Continua intanto senza sosta la campagna vaccinale. Finora in provincia sono state vaccinate in tutto 12.209 persone tra personale della sanità e anziani delle Rsa.

Munaro a pagina II

