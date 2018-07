CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MENSE SCOLASTICHEROVIGO Non è vero che i bambini non potranno più accedere alla mensa qualora i genitori non paghino correttamente il servizio, ma dovrà esserci più attenzione. A precisarlo è l'assessore Susanna Garbo, che interviene dopo il clamore derivante dalla modifica, imposta dalla Regione, che prevede il blocco del servizio per la famiglia che non paga per il pasto. «Sono previsti sgravi per gli aventi diritto, come previsto dalla legge nazionale e dal regolamento comunale - spiega l'assessore Esistono, pertanto, tutte le...