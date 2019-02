Menon: «Hanno paura di Salvini, per questo i leghisti non mollano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE OPPOSIZIONIROVIGO «Perché Bergamin non ha ancora fatto le valigie?» è la domanda ironica di Silvia Menon, dell'omonima lista civica. «Se lo staranno chiedendo molti rodigini continua la capogruppo che ormai hanno capito che il sindaco non ha più la fiducia del Consiglio e nemmeno quella della sua maggioranza».LISTA MENONL'opposizione è davvero arrabbiata in questo periodo, perché chiede alla maggioranza che, dopo settimane di annunci di fortissimi mal di pancia, finalmente si dia una mossa a seguirli dal notaio. Il perché...