VENEZIA Tamponi al personale sanitario, si cambia. E montano le polemiche. La nuova strada intrapresa dall'Ulss 3 - dietro ispirazione della Regione Veneto - è quella di sottoporre a tampone i medici e gli operatori che lavorano in ospedale (e sono a costante rischio di contagio da Covid-19) a tre esami nell'arco di due settimane e non più un tampone ogni quarantott'ore. Ci sarà quindi un tampone iniziale, un tampone intermedio e, a concludere, un tampone finale nelle 14 giornate di quarantena per il personale asintomatici.

«Spostare il tampone da ogni quarantotto ore a sette giorni e poi quattordici giorni non ci pare in alcun modo una misura a salvaguardia dei lavoratori - commenta, piccato, Daniele Giordano di Fp Cgil - Questa misura, adottata dalla Regione, risulta in netta contraddizione con le precedenti e non garantisce a nostro avviso adeguatamente la salute dei lavoratori. Sappiamo che non ci sono ancora sufficienti evidenze scientifiche per capire il comportamento del virus, ma di sicuro una sorveglianza più stretta e prudenziale ci pare nettamente più opportuna». Per una battaglia sindacale che si annuncia feroce: «Non possiamo che prendere atto della misura ma valuteremo eventuali azioni a tutela dei lavoratori - continua Giordano - Continuiamo a pensare che le misure di prevenzione adottate dall'Ulss 3 che aveva, rispetto alle altre del Veneto, molti più operatori in quarantena precauzionale (200 medici asintomatici, ora richiamati in servizio, ndr) fossero politiche corrette e che quindi distanziarsi dalla linea prudenziale adottata inizialmente non tutela i lavoratori e i cittadini».

A far alzare le antenne ai sindacati anche un secondo aspetto legato ai tamponi da effettuare per valutare l'eventuale positività dei dipendenti al coronavirus. E cioè che a eseguire gli esami saranno i medici di Medicina preventiva, chiamati anche a valutare il tipo di contatto per decidere e il tipo di rischio per il lavoratore. Ma Medicina Preventiva, sottolineano ancora i sindacati, è uno dei reparti attualmente sotto organico: ci sono due medici soltanto a cui si aggiungerà un altro camice bianco nelle prossime ore. Tutto sommato fanno tre medici a dover visitare e tarare un esercito di cinque mila operatori. Intanto, sempre a proposito di numeri, da domani si potrà vedere l'effetto di aver fatto tornare in corsia circa duecento medici in quarantena solo per essere entrati in contatto con pazienti positivi. Tutti medici comunque da difendere nella loro salute.

Ecco che così si introduce un altro dei temi scottanti, i presidi medici come le mascherine. Non solo la mancanza a preoccupare i sindacati, ma anche il diverso tipo di utilizzo che viene fatto delle mascherine nelle diverse strutture ospedaliere della provincia. «Uniformità» è la richiesta che arriva dai sindacati, oltre ad una maggiore fornitura.

