Meno semafori, più rotatorie: lavori in corso e nuovi progetti

LA MAPPAPADOVA Valgono cinque milioni di euro le rotatorie che hanno rivoluzionato o rivoluzioneranno la viabilità padovana. Rondò che negli ultimi due anni e mezzo hanno sostituito dei semafori che, fino a qualche anno fa, non parevano affatto eliminabili. Quelli che regolavano degli incroci ad alto tasso di traffico e, quindi, ad altissimo rischio incidenti. Emblematico, da questo punto di vista, è il cantiere che pochi giorni fa è stato allestito in via Venezia, proprio davanti al centro Giotto. Il progetto - valore complessivo 2.2...