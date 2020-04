JESOLO

Diminuiscono i ricoveri da Covid-19 e uno dei reparti dell'ospedale viene destinato ad un nuovo servizio di riabilitazione. Una doppia notizia positiva, dunque, quella annunciata ieri dal direttore generale dell'Ulss 4 del Veneto orientale, Carlo Bramezza. Da una parte la conferma del calo delle persone ricoverate in quanto risultate positive al coronavirus che conduce a ridurre i reparti destinati a questa emergenza, dall'altra la scelta di utilizzare quegli spazi per un servizio innovativo.

DA 14 A 4 IN TERAPIA INTENSIVA

I numeri, dunque. In questo momento ci sono 31 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive, quattro in terapia intensiva (la media era di 14 al giorno, ovvero la capienza massima) e 71 le persone dimesse. Per quanto riguarda la popolazione in isolamento domestico, ora sono 274 le persone sorvegliate a casa (di queste, 9 sono sintomatiche), pari allo 0,12% della popolazione, contro le 400 rilevate al 15 aprile e le duemila di media dei primi tempi. Eseguiti cinquemila tamponi, pari al 2,15% della popolazione, i positivi sono pari allo 0,23% della popolazione del Veneto orientale. Per quanto riguarda i dipendenti, sono stati eseguiti 3.469 tamponi, in alcuni casi anche più volte per dipendente: il 3% è risultato positivo (62 persone); ci sono ancora due dipendenti in cura, ma gli altri sono tutti rientrati.

DUE PERCORSI DI CURA

Ecco, dunque, l'idea del nuovo reparto. «Dalla collaborazione tra i dipartimenti di Medicina e di Riabilitazione spiega Bramezza al Covid-Hospital di Jesolo verrà attivato un nuovo servizio di riabilitazione per i pazienti negativizzati o positivi, ma clinicamente guariti. Le persone che hanno affrontato il lungo percorso di cura, e che ne escono fisicamente provate, verranno trasferite in una nuova area di degenza dove potranno effettuare una riabilitazione sia fisica che respiratoria per ritornare al meglio nella vita di tutti i giorni a casa». Al primo piano del Covid-hospital di Jesolo da oggi verranno dunque accolti i primi tre pazienti in un'area riservata in precedenza ai malati infettivi dove ora, con la diminuzione dei ricoveri, è disponibile una serie di posti letto. Per i pazienti della nuova area sono previste due diverse modalità di presa in carico. La prima rivolta ai Covid-positivi, per la prevenzione di complicanze, la riduzione di dispnea, dello stato di agitazione e della disabilità; la seconda rivolta ai pazienti dimessi dalle unità per acuti e volta principalmente a ripristinare la forma fisica e l'adattamento psicologico. «Si tratta di pazienti che necessitano di una riabilitazione volta a riprendere sia l'attività muscolare, sia quella respiratoria» sottolinea il direttore dell'unità di Medicina e malattie infettive, Lucio Brollo. «Il nostro personale provvederà all'esecuzione di esercizi di training, di equilibrio statico e dinamico, alla ripresa delle attività muscolari di forza e di resistenza» aggiunge il direttore della Medicina fisica e riabilitazione, Angelo Lucangeli. «Questa riabilitazione costituisce pertanto il tassello conclusivo del percorso di cura del paziente con lo scopo di fargli riprendere nel miglior modo possibile le attività quotidiane», conclude Luigi di Donato, pneumologo.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA