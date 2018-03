Meno immondizie, tolto il cibo a topi e gabbiani: predatori in calo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANIMALI SPAZZINIVENEZIA La raccolta di rifiuti porta a porta ha ottenuto non solo una maggior pulizia e decoro della città, ma anche una riduzione della presenza di gabbiani reali (le magoghe) e anche delle pantegane. Questo, anzi, era lo scopo principale dell'operazione, iniziata sperimentalmente nel 2015 con la zona tra la Salute e l'Accademia e via via estesa al resto della città. A maggio il servizio porta a porta riguarderà anche Castello e allora si potranno trarre davvero importanti e significative conclusioni. Per il momento, però,...