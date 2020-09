INSEGNANTI

VENEZIA «Il nuovo strumento voluto dal ministero dell'Istruzione, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps), si è rivelato un buco nell'acqua, come temevamo. Per tutto il Veneto ha prodotto 31 assunzioni; e usando le Gps e la convocazione con delega via mail, ad oggi sono state assegnate solamente 149 cattedre di sostegno su 303 alle scuole medie della provincia di Venezia, e solamente 74 su 304 cattedre di sostegno totali alle scuole superiori». Lo afferma Federico Giovannone, rappresentante dei docenti precari del Veneto, annunciando la nuova mobilitazione dei colleghi che oggi alle 15 si ritroveranno per protestare davanti all'Ufficio scolastico territoriale in via Forte Marghera 191 a Mestre.

«Sono passati 12 giorni dalla pubblicazione delle nuove Graduatorie e 3 giorni dall'inizio della scuola - continua Federico Giovannone -. E da domani gli insegnanti di sostegno saranno utilizzati per tappare i buchi dell'organico fino all'arrivo dei colleghi di materia. Pratica illegittima perché non viene garantito il diritto all'alunno certificato di avere il proprio docente di sostegno». E non è l'unica illegalità di questo, come dei precedenti Governi, dato che continuano a non stabilizzare coloro che hanno prestato servizio per più di 36 mesi, in base alla Direttiva EU 70/99 recepita dallo Stato Italiano con il Decreto legislativo 368 del 2001, e per la quale è stata aperta una procedura di infrazione dall'Unione Europea. «Continuità didattica e sostegno sono parole che vengono abusate durante le interviste dall'attuale Ministra, la realtà purtroppo è ben altra - riprende il coordinatore dei precari -: Molte scuole hanno orario ridotto 8-11 dove più della metà dei docenti è di ruolo; in alcune invece, dove i docenti di ruolo sono meno della metà, si è in grave sofferenza e si riesce a garantire solamente l'orario 8-10 per le prime medie e 10-12 per le seconde e terze. Dopo 6 mesi di chiusura è tollerabile avere insegnanti per sole 2 o 3 ore al giorno? Tutto ciò si sarebbe potuto risolvere già alla fine dello scorso anno scolastico, attraverso un concorso per titoli e servizio per i docenti che hanno pluriennale esperienza nella scuola pubblica, come previsto appunto dall'Europa. E soprattutto avrebbe permesso di avere decine di miglia di insegnanti in cattedra il primo settembre».

Disagi per scuole e studenti ma anche problemi enormi, di sopravvivenza, per i docenti, come racconta uno di loro: «Il punteggio che avevo accumulato era buono, le speranze erano fondate ma con il nuovo sistema di assegnamento dei punteggi è cambiato tutto: noi che insegniamo da anni ci siamo visti sorpassare da persone che non hanno messo mai piede in classe, solo per via di titoli puramente accademici». (a.car.)

