Oscar Meneghetti, sindaco di Santo Stefano, si ricorda quando è iniziato l'incubo per voi?

«Guardi, ogni giorno riceviamo comunicazione diretta dall'Usl. Ad un certo punto ci siamo accorti che c'era un positivo in più e siamo stati avvisati che si trattava dell'alunno dell'asilo. Contemporaneamente è stata avvisata la responsabile dell'asilo».

E poi?

«La responsabile della scuola ha messo in moto tutto il meccanismo di prevenzione e sicurezza».

E come avete avvisato i genitori?

«È stata la responsabile a chiamare i genitori, in modo molto tranquillo ha spiegato loro la situazione e c'è stato un primo controllo esteso a tutti i bambini».

L'esito dei tamponi cosa ha detto?

«Fortunatamente tutti e venti gli scolari sono risultati negativi».

In questo momento qual è la situazione?

«C'è l'asilo di Santo Stefano chiuso e una classe della scuola elementare. Al momento abbiamo notizia di 23 positivi a fronte di 217 tamponi».

Torniamo ai giorni scorsi quando i contagi sono saliti e l'Usl ha deciso di estendere il controllo per fasce d'età?

«Sì, siamo stati chiamati il sabato, c'erano stati i tamponi anche in un'altra classe. Domenica i controlli con i gazebo che hanno coinvolto i comuni di Santo Stefano e San Pietro. Tutto si è svolto in modo molto regolare. La gente è stata collaborativa».

Senta, ma lei si è fatto un'idea del perché i comuni del Comelico che erano covid free, o quasi, durante la prima ondata del virus, ora sono fanalino di coda della provincia? Insomma, perché c'è stata questa inversione di tendenza?

Se la gente osservasse le linee guida le cose sarebbero andate diversamente. Sentivo la conferenza stampa del presidente Zaia, e sposo la linea: mascherine, mascherine, mascherine. Da per tutto queste regole non vengono rispettate».

Sindaco ma quindi striglia i suoi concittadini?

«Non solo i miei, non è che la situazione sia diversa rispetto ad altre parti. Il punto è che quando facciamo osservare a qualcuno di rispettare le regole non possiamo essere considerati dei marziani. Lo facciamo per il bene di tutti. Noi abbiamo pregato i cittadini di osservare le linee guida e continuato a ricordare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti».

Qual è ora il clima nel suo comune?

«I cittadini molto preoccupati. In molti già parlano di zone rosse. Ma sono chiacchere prive di fondamento. Siamo nella fantascienza. Ci hanno rassicurato che non sono previste zone rosse in questo momento».

Ma non è escluso che siano necessari altri provvedimenti giusto?

«Altri provvedimenti sì, ma la zona rossa per ora non è in discussione. Aspettiamo rassegnati, certi che tutto andrà per il meglio, abbiamo la massima fiducia che con un po' di attenzione si risolva tutto e si possa ritornare ad avere la necessaria serenità».

Andrea Zambenedetti

