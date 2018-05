Meloni, pressing per l'appoggio esterno «Luigi vuole fare il premier, ho detto di no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Settanta pagine di contratto. Il pdf verrà caricato sul blog? É un volume che prende corpo di ora in ora il documento che stanno scrivendo insieme M5S e Lega. Ma non tutti i capitoli sono facili da mettere nero su bianco. Eppure Davide Casaleggio lo immagina già open source, consultabile ma soprattutto votabile dagli iscritti M5S. Un voto molto particolare: per la prima volta il programma di un governo (dunque di tutti gli italiani) verrebbe votato su una piattaforma gestita da una associazione che fa capo a una impresa...