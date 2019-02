«Meloni, nessuno butta via il cibo ma mancano i bidoni dei rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTARVISIO Qualche difficoltà nello smaltimento dei rifiuti ma nessuno spreco di cibo. Dall'ex caserma Meloni, che da oltre un anno ospita una trentina di richiedenti asilo, si respinge al mittente l'accusa che si butti via il mangiare. La polemica è riemersa dopo la pubblicazione sulle pagine social dedicate al tarvisiano di una fotografia in cui si vedono sacchi blu gettati fuori dai bidoni delle immondizie. La denuncia è a firma di Andrea Siega, il responsabile per l'Alto Friuli del Movimento giovani padani che ha commentato...