Mel in vendita: tutti contro Wanbao

Stanchezza e rassegnazione ma soprattutto una grande dimostrazione di dignità. Nonostante sul loro futuro penda un'incognita enorme ieri a Mel la produzione non si è fermata. «Dobbiamo dare segno di maturità» spiegano i sindacati. «Hanno disatteso gli impegni che si erano assunti con le istituzioni locali, regionali e nazionali - spiega Elena Donazzan, l'assessore regionale al lavoro che ha preferito attendere che passasse la notte prima di commentare - ora facciano in modo di uscire da questa situazione operando concretamente per la...