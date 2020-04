LE ISOLE

VENEZIA I residenti di Burano, Mazzorbo e Torcello impiegano un quarto d'ora per arrivare a Punta Sabbioni, a fronte di quasi un'ora per recarsi a Venezia. Ma, in base alle attuali disposizioni per la prevenzione del contagio, sono costretti a sobbarcarsi il disagio di un viaggio più lungo, su mezzi pubblici più affollati. A sottolineare la contraddizione degli attuali divieti a recarsi in un Comune diverso è il buranello Sergio D'Este, il quale ha scritto al prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, nella speranza di un intervento di buon senso per chi risiede in quelle isole, la cui vita gravita da sempre sul litorale di Cavallino, dove parcheggiano la vettura e possiedono talvolta seconde case, piuttosto che sul centro storico di Venezia.

«Inizialmente mi ero rivolto direttamente al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale però mi ha risposto che la questione non è di sua competenza, in quanto quella limitazione è stabilita da un decreto del presidente del Consiglio e, dunque ogni eventuale decisione spetta al prefetto. Da quale finora non ha ricevuto alcuna risposta».

Non c'è alcun intento polemico nell'iniziativa di Sergio D'Este, ma semplicemente il tentativo di trovare una soluzione più razionale, per facilitare da un lato la vita ai residenti nella laguna nord di Venezia e al tempo stesso ridurre il rischio di assembramenti, e di conseguenza di possibili contagi da coronavirus. «Gli abitanti di Burano, Mazzorbo e Torcello hanno sempre gravitato sul litorale di Cavallino per tutte le loro necessità di acquisto di derrate alimentari, cibo per gli animali, fiori, piante, eccetera, nonché per parcheggiare le proprie autovetture in terraferma (parcheggio Ricevitoria a Treporti e Aci a Punta Sabbioni) anche dopo che Cavallino Treporti si é diviso dal Comune di Venezia - ha spiegato D'Este al prefetto - Il motivo é semplice, per raggiungere Venezia con i mezzi pubblici Actv in questo momento ci si impiega ben 50 minuti mentre per raggiungere la Ricevitoria solo 15 minuti. Andare a far la spesa a Venezia é impensabile, mentre a Burano i negozi sono piccoli e molto cari e, anche se riforniti giornalmente, vengono assaliti dai clienti che formano code di 20-30 persone che attendono anche per un'ora-due, assiepate all'esterno, con evidenti pericoli di contagio, e in poco tempo spariscono gli articoli di prima necessità. In alternativa, a distanza di circa 3 chilometri dall'imbarcadero di Treporti, a Cà Savio ci sono supermercati molto grandi, ben forniti e con prezzi più bassi, con la possibilità di risparmi che in questo momento di crisi sono necessari per superare l'emergenza. Il raggiungimento di questi supermercati viene regolarmente garantito dall'Atvo. Inoltre, a Burano non ci sono negozi che vendono cibo ed articoli per animali mentre nel comune di Cavallino Treporti ce ne sono».

