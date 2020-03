IL BOLLETTINO

FELTRE Un chirurgo e un'infermiera positivi. Il coronavirus entra all'ospedale di Feltre, al secondo piano del padiglione Dalla Palma. Come si è imparato in queste settimane non c'è un attimo da perdere quando viene individuato un soggetto positivo in corsia. L'Usl è immediatamente corsa ai ripari. Subito in quarantena, e contestualmente sottoposti a tampone, sei medici, venti infermieri e uno studente. Sono loro, secondo l'indagine epidemiologica, i contatti stretti dei due professionisti. È l'esordio di una giornata in cui l'intera struttura viene messa a dura prova. A cascata vengono contenute le ripercussioni sull'ospedale Santa Maria del Prato. In chirurgia viene rimodulata l'attività: rinviati gli interventi programmati mentre viene garantita l'operatività in caso di emergenza.

COSA SUCCEDE ADESSO

A indicare la road map è il direttore generale Adriano Rasi Caldogno, in una conferenza stampa organizzata nella sala convegni della struttura sanitaria di Feltre. Al suo fianco siedono il direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni e Marianna Lorenzoni, direttore medico dell'ospedale di Feltre. I posti sono assegnati, un giornalista ogni due sedie. All'ingresso ci sono salviette e disinfettante. Vietato stringersi la mano. «Procederemo in stretto contatto con la Regione - spiegano - è già stata eseguita un'accurata analisi epidemiologica. Oltre ai due dipendenti risultati positivi i loro contatti stretti, seguendo i criteri epidemiologici indicati dalle direttive sono stati posti in quarantena e sottoposti a tampone, il cui esito al momento non è noto. Nel farlo abbiamo usato un criterio estensivo in modo da includere il maggior numero di persone possibile. Le attività relative all'area chirurgica saranno limitate alle urgenze. La chirurgia è comunque in grado di garantire l'operatività in caso di emergenze. Abbiamo provveduto ad informare con tempestività anche la protezione civile che si occuperà di alleggerire il lavoro di sorveglianza degli accessi».

MASSIMA PRECAUZIONE

Il criterio con cui si procede è dunque quello della massima prudenza, per questa ragione anche se il primo tampone risultasse negativo, ai contatti ravvicinati di medico e infermiera, ne sarà eseguito un secondo prima di permettere al personale di ritornare in corsia. «Se i dipendenti risultassero indispensabili - spiega l'Usl - potrebbero essere operativi già dopo il primo tampone ma visto che il contesto, al momento, lo permette procediamo con la massima cautela». Nessuna misura si è resa invece necessaria per i pazienti. «In sala operatoria vengono usate tutte le protezioni necessarie - spiegano - proprio in relazione a queste cautele normalmente adottate, non si è reso necessario sottoporre a tampone alcun paziente».

IL QUADRO

La direzione dell'Usl, nel corso della conferenza stampa, ha anche confermato che le persone in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva alle 14 di ieri erano 63 (+2) mentre è uscito dalle statistiche il paziente ricoverato: gli accertamenti approfonditi hanno escluso che la causa dei sintomi fosse il coronavirus come ipotizzato dai medici che lo avevano in terapia. Sono invece saliti a 32 i tamponi in attesa di esito: fanno parte di questi anche gli stretti contatti (ospedalieri) di medico e infermiera. I tamponi con esito negativo sono 58 (+4 rispetto a lunedì), mentre 5 sono le persone attualmente positive. Tutte le positività accertate nel bacino della Provincia sono in attesa di riscontro dallo Spallanzani di Roma anche se, è bene ricordarlo una volta di più, finora dalla Capitale non è mai giunta nessuna smentita delle analisi effettuate in Veneto.

Andrea Zambenedetti

