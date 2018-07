Medico di quartiere: «Ormai senza futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROTREVISO «Sarà sempre più difficile garantire il cosiddetto medico di quartiere. Il problema parte dalle periferie. I medici di famiglia sono sempre di meno. E quelli più giovani vanno verso i centri per lavorare in équipe. Bisogna pensare a un'organizzazione diversa. Valorizzando anche le professioni non mediche. Inserendo negli ambulatori infermieri e personale amministrativo, il medico potrebbe fare esclusivamente il medico e a quel punto seguire non più 1.500 pazienti ma anche 2mila e più». Pier Paolo Faronato, direttore...