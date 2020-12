LA PROTESTA

TREVISO L'accordo è di fatto scaduto. Oggi i medici di famiglia possono continuare a eseguire i tamponi rapidi per il coronavirus solo come volontari. Cioè senza alcun tipo di corrispettivo economico, che inizialmente era stato fissato a 18 euro per i test eseguiti in ambulatorio e a 12 euro per quelli fatti nelle sedi alternative. Queste regole valevano solo per i tamponi distribuiti dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. Alla fine sono stati dati 75 test rapidi a ogni medico del territorio. Ormai sono esauriti. E non si può andare oltre. Il risultato è che oggi solo pochi medici di famiglia continuano a fare i tamponi senza essere pagati. Si spiegano anche in questo modo le lunghe code viste nelle ultime ore davanti ai Covid Point allestiti dall'Usl della Marca. «I tamponi che erano stati distribuiti da Arcuri sono ormai finiti. Noi siamo pronti a rifornire i medici di famiglia senza sosta. Ma l'accordo nazionale ora è scaduto. E quindi dovrebbero farli gratis. È solamente questo il nodo spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria da parte nostra non ci sono limitazioni. Abbiamo grandi quantità di tamponi. La medicina di gruppo della zona di Motta di Livenza, ad esempio, ha deciso di continuare su base volontaria. E come Usl abbiamo fornito loro altri 200 test rapidi. Se ci sono medici di famiglia pronti a farli, a prescindere dal quid economico, noi ci siamo. Siamo pronti a soddisfare tutte le richieste in tal senso».

I CONTRARI

La maggior parte dei camici bianchi del territorio, però, non è sulla stessa lunghezza d'onda. Ci sono delle eccezioni, ma sono poche. Dalla Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia, non usano giri di parole. «Perché dobbiamo essere quelli che lavorano gratis? Non veniamo minimamente coinvolti. Se non quando ci viene chiesto di lavorare gratuitamente allarga le braccia il segretario Brunello Gorini siamo liberi professionisti e lavoriamo con l'Usl sulla base di una convenzione. Le cose devono essere condivise. Invece non c'è collaborazione. In questa situazione come ci può essere chiesto di lavorare come volontari?».

L'ACCORDO

Prima dell'accordo nazionale che aveva dato il via all'esecuzione dei test messi a disposizione da Arcuri, c'era già stato uno scontro tra l'azienda sanitaria e i medici del territorio. Non solo con la Fimmg. Anche l'altro sindacato, lo Snami, aveva sostanzialmente subito la modifica della convenzione. E adesso si è punto e capo. «Per l'Usl noi non siamo che un peso. C'era ad esempio qualche rappresentante dei medici di famiglia all'avvio della campagna per la vaccinazione contro il coronavirus? No, non siamo stati nemmeno invitati tira le fila il segretario della Fimmg questo nonostante sia riconosciuto da tutti che la medicina del territorio ha salvato e sta ancora salvando la situazione davanti all'epidemia».

LE ECCEZIONI

Come si spiegano, allora, le eccezioni, cioè i medici di famiglia che anche se non vengono più pagati continuano a eseguire i tamponi rapidi sui propri assistiti, senza mandarli ogni volta ai Covid Point dell'azienda sanitaria? «Ognuno decide per se stesso chiude Gorini però non è possibile dire che ci sono delle eccezioni e che per questo tutti i medici di famiglia dovrebbero comportarsi così. Se parliamo di eccezioni e non della maggior parte dei professionisti, ci sarà pure un motivo serio e valido». I Covid Point della Marca, intanto, viaggiano ormai verso quota 400mila tamponi eseguiti. Negli ultimi tempi si è costantemente superata la soglia dei 6mila test al giorno. E il periodo di festività ha fatto ulteriormente impennare le richieste. Molte persone colpite da sintomi simil influenzali hanno scelto di approfittare del periodo natalizio per chiedere l'impegnativa al loro medico di famiglia e con questa andare a sottoporsi al test per il coronavirus. L'Usl della Marca ha già annunciato un'estensione delle aperture, con un sostanziale raddoppio delle postazioni, per riuscire a rispondere a tutte le richieste nel più breve tempo possibile. Senza un nuovo accordo con i medici di famiglia, dopotutto, non è possibile muoversi in altre direzioni.

Mauro Favaro

