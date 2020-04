IL MONITORAGGIO

BELLUNO A pagare di più questa emergenza, in provincia di Belluno dono stati i medici, anche quelli di base. È quanto si evince dai dati diffusi ieri dalla Regione Veneto sui contagi del personale sanitario in Veneto. Numeri e percentuali che sono ancora parziali (lo screening è stato effettuato su poco più del 50% delle varie categorie), ma che comunque danno il quadro di quello che sta accadendo in corsia.

I MEDICI

Sul totale dei 156 medici di base e pediatri della Usl 1 Dolomiti sono stati tamponati 83 fino ad oggi, ovvero il 53,21% del totale. Ebbene la percentuale ammonta a 1,92% stando alla tabella della Regione, dove si parla di 3 casi positivi (anche se il sentore, solo dalle notizie di cronache è che siano di più). I medici dipendenti della Usl 1 Dolomiti invece sono 457 in tutto e sono stati i testati al covid 19 268 (il 58,64%): 9 sono risultati positivi con una percentuale dell'1,97% come riportato nella tabella della Regione.

INFERMIERI

Non va certo meglio tra il personale infermieristico. Il totale dei dipendenti della Usl 1 Dolomiti sono 1361: sono stati sottoposti al tampone 830 infermieri (il 60,98%) e 22 sono risultati positivi. Si tratta dell'1,63% degli infermieri.

OSS E ALTRO

Sono 461 gli operatori sociosanitari dipendenti della Usl 1 Dolomiti. Più della metà, 269, sono stati tamponati: sono 7 i positivi per 1,52% del totale. Infine sono 1151 gli altri dipendenti della Usl. Anche in questo caso si è proceduto al monitoraggio. Sono stati fatti un totale di 339 tamponi e 6 lavoratori sono risultati positivi, poco più dello 0,50%.

LO SCREENING

Ma sono numeri record quelli dei tamponi effettuati non solo a personale, ma anche alla popolazione: ieri erano in totale oltre 11mila. Cifre sostenibili solo con una convenzione con un ente esterno. La Usl 1 Dolomiti ieri ha comunicato che «è stato prorogato fino al 30 aprile il contratto con il laboratorio Lifebrain Veneto per aumentare la capacità di analisi dei tamponi per la ricerca del coronavirus (SARS-CoV 2) con un incremento del numero di tamponi assegnati che passa da 150 a 200 al giorno. Tale supporto si è reso necessario per far fronte all'elevata richiesta di analisi per un esame che necessita di una rapida risposta per predisporre tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del virus». «Il laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale di Belluno ha attualmente una capacità analitica di circa 220 tamponi/giorno -spiegano - con una operatività di sette giorni su sette. La potenzialità della strumentazione a disposizione consente l'analisi di 48 campioni ogni 4 ore e in tale attività si avvicendano a ciclo continuo 6 tecnici, 4 dirigenti ed il personale di segreteria per la registrazione dei campioni». Complessivamente, in Ulss Dolomiti vengono letti ogni giorno circa 250 tamponi cui va aggiunto il supporto di circa 200 da parte di Lifebrain per complessivi circa 450 campioni esaminati quotidianamente, con un incremento del 20% rispetto al mese scorso.

