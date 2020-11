NEGLI OSPEDALI

BELLUNO Arrivano i rinforzi. Nominati tre nuovi dirigenti all'Usl Dolomiti, assunti 4 medici nefrologi e assegnati 3 incarichi libero professionali a infermieri. Mentre il contagio continua a correre e di pari passo aumentano le persone ricoverate.

IL BOLLETTINO

Sono più di 200 i posti letto degli ospedali bellunesi (compresi quelli di comunità) occupati da pazienti positivi al virus. Per la precisione sono 201. È questo il numero che ora va monitorato. Non tanto quello dei nuovi positivi, che nell'ultima settimana ha registrato un timido, ma pur sempre significativo, calo. Quanto i nuovi ricoveri. Se guardiamo ai pazienti covid in area non critica, Belluno è già in fase 5 da un paio di giorni. Ora sono 126 (il limite era 115). Per quanto riguarda le Terapie intensive, invece, sono stabili a 15 ma ne bastano solo due per entrare nella fase più grave. I pazienti con il virus sono 201. Mercoledì erano 197. In totale ci sono 76 persone positive al San Martino, 58 al Santa Maria del Prato e 7 ad Agordo. Mentre gli ospedali di comunità contano 6 pazienti covid ad Alano, 16 a Belluno, 11 ad Agordo, 15 a Feltre e 12 ad Auronzo.

I DECESSI

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono morti due pazienti positivi al virus: un uomo di 65 anni ricoverato in Pneumologia covid a Belluno e uno di 81in Pneumologia covid a Feltre. I nuovi positivi, 148, portano il totale a 4.512. La buona notizia è che da domenica il numero è rimasto sempre inferiore ai 200 nuovi casi al giorno.

NUOVE COMPETENZE

Per far fronte all'emergenza sanitaria l'Usl 1 Dolomiti, a conclusione del concorso indetto da Azienda Zero, ha assunto 4 medici nefrologi (Lara Cicciarella, Andrea Piola, Lucrezia Carlassara, Marco Pasqualetto) che andranno a rafforzare le Nefrologie degli ospedali bellunesi. Inoltre sono stati affidati 3 incarichi libero professionali a infermieri che si sono resi disponibili (Anna Desideri, Jacopo Sacco Comis Dell'Oste, Giuditta Zanatta) e che saranno impegnati nell'ambito dell'emergenza Covid.

CAMBIO AL VERTICE

Cambiamenti anche ai vertici dell'azienda sanitaria. Il dottor Gianluca Romano avrà il compito di guidare la Direzione Amministrativa territoriale, mentre il dottor Marco Fachin è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa Provveditorato, economato e gestione della logistica. Infine Luigina Tollot è stata nominata primario di Oculistica al San martino. Prenderà il posto del dottor Sperti, in pensione dallo scorso giugno.

I VACCINI

Ieri inoltre sono stati resi noti i fabbisogni di vaccini per la provincia di Belluno. Sono 8465 le dosi necessarie nella prima tranche prevista. Le prime sono destinate ai presidi ospedalieri: 2456 le persone che si prevedono di immunizzare tra medici, infermieri e personale vario. Altro fronte che necessità di un elevato numero di vaccini è quello dei presidi residenziali per anziani. Sono state richieste fiale per proteggere sia il personale che gli ospiti. Stessa richiesta anche per i presidi per minori disabili psichiatrici e tossicodipendenti. Ad avere accesso al vaccino saranno sia gli addetti che gli ospiti: 459 i primi e 588 i secondi. La Regione nel piano inviato al commissario per l'emergenza Arcuri ha anche indicato la disponibilità di stoccaggio. Per la provincia di Belluno le tecnologie interne permettono la conservazione a meno ottanta gradi con una capienza di cento litri.

L'ACCORDO

Nel frattempo è stato approvato il protocollo d'intesa tra l'Usl 1 Dolomiti e l'Apss di Trento per l'assistenza alle persone residenti del Primiero. «Si conferma il consolidato impegno con i cittadini trentini che hanno come riferimento sanitario l'ospedale di Feltre - commenta il direttore generale Adriano rasi Caldogno - La sintonia e l'ottima collaborazione con l'Apss di Trento hanno permesso di cucire un protocollo tagliato sui bisogni della comunità del Primiero, che si allarga anche al sostegno di alcune attività dell'ospedale di Borgo Valsugana che saranno operative non appena l'emergenza Covid lo consentirà».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

