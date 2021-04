Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE I medici di medicina generale sono costretti a stoppare momentaneamente le vaccinazioni in ambulatorio. Si tratta, va ricordato, di una quota minima rispetto al totale che viene invece eseguito nei grandi centri per la somministrazione. E a conferma di ciò negli scorsi giorni in regione è stato toccato più volte il record giornaliero di iniezioni, superiore alle 7mila ogni 24 ore. Ma l'annuncio, dato dal presidente...