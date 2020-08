LA PROTESTA

BELLUNO Medici di famiglia del Cadore compatti dicono no «all'ennesima incombenza burocratica calata dall'alto». La nota stampa è stata diffusa ieri dopo la comunicazione dell'Azienda Dolomiti con cui si invitavano i medici di base al controllo con test sierologici di tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche dal 24 agosto (nel bellunese 4700 test). Una richiesta che ha scatenato una levata di scudi da molti camici bianchi, ma con una spaccatura. Da una parte vi sono quelli che aderiscono alla sigla dello Snami che non hanno firmato l'accordo nemmeno a livello nazionale. E i circa 50 medici bellunesi dello Snami hanno deciso: non faranno il test sierologico ai loro pazienti e li indirizzeranno al Dipartimento competente. Dall'altra gli aderenti alla Fimmg: in provincia una settantina di iscritti. I vertici nazionali del sindacato avevano firmato l'accordo con il Ministero, ma a livello locale non tutti hanno approvato la decisione. E per sbrogliare la matassa ieri la Fimmg ha incontrato in videoconferenza i vertici dell'Usl.

L'APERTURA

«La riunione è andata bene dice Fabio Bortot della Fimmg bellunese noi abbiamo manifestato le nostre perplessità organizzative e raggiunto un discreto accordo che ci permetta di effettuare i test nei nostri studi. Ma ora lo dobbiamo sottoporre ai nostri iscritti che incontreremo mercoledì in videoconferenza. Per cui non c'è ancora una decisione definitiva. A livello personale, mi auguro che i medici di famiglia aderiscano a questa richiesta».

I DUBBI

Ma fra tanta confusione, sono due le certezze. Il test sierologico può dare dei falsi positivi. La seconda è che, anche se un buon numero di medici di famiglia è contrario, insegnanti e personale Ata della scuola, potranno sottoporsi al test sierologico: accadrà o nell'ambulatorio del proprio medico ad orario concordato, nel caso questi si sia reso disponibile, o in locali messi a disposizione dall'Usl, verosimilmente dal Dipartimento di Prevenzione. Sarà la stessa Usl a chiamare gli insegnanti in base ad un elenco fornito dall'Ufficio Scolastico Territoriale e, appurata la disponibilità, ad indirizzarli dal proprio medico o nella sede stessa dell'Usl.

IL FRONTE DEL NO

«La nostra contrarietà si fonda sua una serie di ragioni dicono Roberto Sernaglia e Gianluca Rossi, direttivo Snami a partire dal fatto che se in così breve tempo dovessimo sottoporre al test tutti i nostri pazienti che lavorano a scuola, non avremmo tempo per seguire il resto della nostra attività. Ancora: nel momento in cui il test evidenziasse un positivo, cosa dovremmo fare? Chiudere l'ambulatorio, farlo sanificare, andare noi stessi in quarantena? E a spese di chi? Insomma: la nostra figura e i nostri ambulatori sono inadeguati. Da ultimo c'è la questione retributiva, perché tutto ciò non ci spetta da convenzione. Ma questa è davvero l'ultima preoccupazione. E comunque è un test che non ha valore scientifico».

IL CASO CADORE

Fronte unico in Cadore. «Siamo tutti e totalmente contrari - dice Enzo Bozza - perché lo screening degli insegnanti e del personale non serve a nulla se non comprende anche gli studenti. La sede opportuna non sono gli ambulatori, la certificazione di idoneità al servizio dei docenti non compete ai medici di famiglia, ma ai medici del lavoro. Siamo disposti all'utilizzo dei test sierologici per controllare i nostri pazienti con infezione sospetta e non per effettuare l'ennesima incombenza burocratica. L'Azienda dovrebbe usarci come medici e non come controllori di un treno che viaggia su un binario a scartamento ridotto».

Giovanni Santin

