ARTIGIANATO

VENEZIA «Abbiamo deciso egualmente di dar vita, seppur in forma ridotta, ad una nostra tradizione, la sfilata in costume dei Medici della Peste per curare Venezia, nel giorno della ricorrenza della Madonna della Salute, ritenendola benaugurale in un difficile periodo!»

Francesca Cecamore, presidente della Compagnia l'Arte dei Mascareri, associazione veneziana che riunisce appartenenti al mondo artigianale di qualità dedicato alla maschera, conferma la decisione condivisa con i soci all'ultimo momento di ritrovarsi ieri, nella Pescheria di Rialto. Non compiendo il tradizionale pellegrinaggio fino alla Basilica di Santa Maria della Salute, ma portando egualmente momenti di condivisa solarità ai presenti: non a caso, ha partecipato uno dei più celebri nomi teatrali del territorio, Nora Fuser, fra le riconosciute figure di riferimento della Commedia dell'Arte: «Inutile piangersi addosso - ha confermato la Fuser - in un momento così particolare è necessario proporre anche un sorriso, e ho voluto dedicare il mio monologo ad un Medico della Peste capace di far guarire... in tutti i modi!»

IL MONDO TEATRALE

«Ci teniamo a far sentire la nostra presenza nel tessuto urbano, legando diverse esperienze che ci uniscono -spiega la presidente Cecamore - il mascarer, l'artigianato, il nostro coinvolgimento nel mondo teatrale, per una tradizione che connota da sempre Venezia, della quale ci sentiamo odierni interpreti. Il nostro lavoro si sviluppa tutto l'anno collaborando con le più diverse realtà culturali».

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA