Me manca l'aria si scioglie: «Inascoltati i nostri appelli»

IL COLLETTIVOVENEZIA Il collettivo temporaneo di associazioni veneziane Me manca l'aria, composto da Garanzia Civica, Generazione 90, Masegni e Nizioleti, Venessia.com e un tempo anche Giovani Veneziani, Legambiente Venezia e Venice Calls ha dichiarato conclusa la propria esperienza. E raccontano gli sforzi fatti «in una formula innovativa per Venezia, le realtà per certi versi anche distanti tra loro si erano ritrovate attorno a temi come la qualità dell'aria, l'inondazione della plastica, la raccolta differenziata anche degli ingombranti...