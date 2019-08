Mazzata di Ferragosto per un tempio della movida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTI CANCELLATISOTTOMARINA La chiusura del Cayo Blanco che da ieri può solo noleggiare lettini e ombrelloni è un duro colpo per la movida di Sottomarina, colpita al cuore proprio a ridosso di Ferragosto. Il Cayo Blanco è un punto di riferimento dell'estate dei giovani. Gli eventi del weekend registrano la presenza di migliaia di persone. Uno stabilimento balneare moderno, con piscina, un design ricercato sia per quanto riguarda l'arredo del ristorante sia per quanto riguarda le attrezzature noleggiate per la balneazione. La pagina...