May, il bluff del piano B E torna l'ipotesi elezioni

LO SCENARIOLONDRA Theresa May continua a concentrare tutti i suoi sforzi negoziali sulla clausola di salvaguardia irlandese per arrivare all'approvazione del suo accordo sulla Brexit da parte di un parlamento che solo una settimana fa l'ha bocciato con 230 voti di scarto. La premier britannica, tornata ieri pomeriggio ai Comuni, ha presentato un piano B in tutto e per tutto simile al piano A al termine di una settimana di consultazioni con i deputati degli altri partiti in cui ha ascoltato le varie richieste senza mai abbandonare le linee...