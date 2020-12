Screening sierologico a tutti i dipendenti e agli amministratori del Comune di Livinallongo: si tratta di 31 persone (16 dipendenti e una quindicina di amministratori). Un controllo accurato, con prelievo di sangue, che ha determinato la negatività di tutte le persone chiamate in causa. A richiederlo ufficialmente è stato il segretario comunale Stefano Rocchi. «Un'istanza - afferma il sindaco Leandro Grones (nella foto) - a cui tutti noi ci siamo prestati ben volentieri». Il test sierologico ha la caratteristica di evidenziare la presenza di anticorpi contro il virus e indica l'eventuale avvenuta esposizione a Covid-19. Non può sostituire il test molecolare - cioè il tampone - per verificare o meno la positività di un soggetto però è utile in campo epidemiologico per stimare la diffusione dell'infezione all'interno di una comunità.

Intanto sta lentamente tornando alla normalità la situazione a Valle di Cadore, dobe c'era stata la chiusura e sanificazione del Municipio per una positività, nelle settimane scorse. Nel suo quotidiano aggiornamento ieri il sindaco Marianna Hofer ha spiegato che nel territorio di Valle sono 33 i contatti positivi e le persone in isolamento scendono da 19 a 14. «In Comune è tornato il responaabile area tecnica, il geometra Toffoli - ha detto - sta bene e si è messo bene in forma e ha tante priorità da sbrigare: riusciremo a riprendere il tempo nel quale siamo dovuti restare fermi obbligatoriamente». (R.G.)

