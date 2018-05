Maxi inchiesta, sgominata la fabbrica delle patenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Consentiva a cittadini stranieri, per lo più di nazionalità marocchina, di ottenere in modo fraudolento patenti di guida italiane, il sodalizio criminale scoperto e sgominato al termine di una vasta indagine della Polizia stradale di Udine. L'operazione Forgery si è conclusa ieri con l'esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare, quattro in carcere e una ai domiciliari, e la denuncia di 112 persone che avevano ottenuto la patente italiana senza averne i requisiti. L'indagine, coordinata dal pm Elisa Calligaris e...