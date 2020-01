L'OPERAZIONE

MESTRE Adesso è ufficiale: ieri Prefettura e Comune hanno messo nero su bianco il piano operativo per il bomba day di domenica. Direttiva da una parte, ordinanza dall'altra, hanno messo in luce le due fasi della giornata: una prima in cui dovrà essere fermata la città nel settore di sicurezza individuato dagli artificieri ed evacuata la popolazione, una seconda, dalle 11 in poi, in cui l'ordigno dovrà essere disinnescato e rimorchiato al largo del Lido, dove verrà fatto brillare.

LE FASI

Le operazioni di sgombero dell'area inizieranno alle 6 e dovranno finire entro le 7.30. Alle 8.30 gli artificieri cominceranno le attività di despolettamento (ovvero, il disinnesco della bomba). Gli specialisti del Genio di Legnago dovranno rendere inoffensivo l'ordigno e dovrebbero riuscirci, salvo complicazioni, in un paio d'ore, e per le 11 (bisogna considerare mezz'ora di tempo di saturazione, per verificare l'efficacia dell'operazione) dovrebbero aver finito. Dovrebbero, appunto: si tratta pur sempre di una bomba di 76 anni fa, non è detto che le attività siano così rapide, motivo per cui si è tenuto un ampio margine per il termine, allargato fino alle 12.30. Il rischio è quello (in caso che le cose dovessero andare male) della diffusione di schegge: per questo è stato definito un raggio di sicurezza dal punto di ritrovamento di duemila yard (1.816 metri). L'area dovrà rimanere libera e sgombera, quindi, fino a quando gli artificieri non avranno passato il testimone delle operazioni ai colleghi della Marina Militare, che la immergeranno in acqua con dei galleggianti per poi rimorchiarla al largo. La nave con la bomba passerà il canale Brentella, unico dell'area portuale che sarà totalmente evacuato. Durante il trasporto in laguna, il raggio dell'area di sgombero intorno al rimorchio sarà di 50 metri. Raggiunta l'area Rada di Malamocco (ci vorranno almeno 4 ore di viaggio) verrà mantenuto un nuovo ordine Notam (divieto di avvicinamento e di sorvolo): 500 metri in verticale, duemila metri per i sub e un chilometro per le barche. Indicativamente, la città riprenderà la sua attività intorno a mezzogiorno, quando verranno riattivati tutti i collegamenti e gli sfollati potranno tornare alle loro case.

CENTRO STORICO ISOLATO

Questo per quanto riguarda Mestre, dall'altra parte del ponte gli effetti saranno soprattutto indiretti. In primis perché per una mattina Venezia tornerà allo stato di isola, dal momento che saranno interrotti i collegamenti con la terraferma. Nessuno quindi potrà entrare o uscire dalla città almeno fino a mezzogiorno, mentre all'interno del centro storico saranno pochi i disagi per veneziani e turisti.

La navigazione rispetterà gli orari e le tratte come di consuetudine. Uniche variazioni saranno legate al ferry boat da e per il Lido che, invece di andare al Tronchetto andrà a Punta Sabbioni. Verrà interrotta anche la linea 11, ma solo durante il passaggio dell'ordigno che verrà portato in mare aperto per farlo brillare. Aperti, ma senza la possibilità di far uscire (o entrare) le automobili dalle 7.30 fino al termine delle operazioni - si stima verso mezzogiorno - anche i parcheggi di piazzale Roma, il Comunale e il Garage San Marco.

Davide Tamiello

Nicola Munaro

