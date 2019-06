Maxi-code per il tunnel a doppio senso Autostrade: «Non partite tutti assieme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO I 7 chilometri di coda che si sono creati domenica al rientro dal Bellunese, alle 19.30, in A27 in direzione sud (tra le uscite Vittorio Veneto Nord e Sud) sono solo l'avvisaglia di un'estate di passione per i turisti che raggiungono le vette dolomitiche nei fine settimana. L'imbuto si è creato nella zona in cui sono in corso i lavori, ovvero nella galleria Monte Baldo in corsia sud. Il traffico al tunnel verso sud, viene deviato dalla carreggiata nord, con quasi due chilometri a doppio senso di marcia con un'unica corsia per...